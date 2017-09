Gary Cahill, difensore e capitano del Chelsea, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara Champions contro il Qarabag: "La squadra si sta allenando bene, vogliamo dare continuità all'ultima vittoria anche in Champions. C'è grande attesa per questa Champions. Il Chelsea è tornato nel suo habitat naturale e ora vuole competere al meglio anche se per vincere la Champions serve qualità, bel gioco e anche un po' di fortuna. La fascia da capitano? E' un onore, ma nel mio modo di allenarmi o di giocare non è cambiato niente".