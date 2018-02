Alzi la mano chi si aspettava un impatto così dirompente di Michy Batshuayi al Borussia Dortmund! È il centravanti belga l'uomo copertina della serata di Europa League che con la sua doppietta ha sconfitto un'Atalanta comunque strepitosa. Sicuramente non lo farà Antonio Conte, il quale, probabilmente, le mani se le starà mangiando all'idea che per tutto il mese di gennaio ha inseguito Dzeko e poi si è dovuto cautelare con Giroud, salvo scoprire che forse il bomber tanto agognato ce lo aveva sotto gli occhi e l'ha lasciato scappare troppo frettolosamente. Il centravanti la buona tecnica e il talento, in fondo, ha sempre dimostrato di possederli nella sua finora breve carriera.



L'ESPLOSIONE AL MARSIGLIA – Il Marsiglia acquista il classe '93 dallo Standard Liegi e con la maglia dell'Olympique gioca con regolarità, confermando di essere uno dei migliori prospetti in circolazione tanto da meritarsi l'attenzione delle big d'Europa e mettendo a segno 33 reti in 78 presenze.



IL GRANDE SALTO - È proprio il Chelsea di Conte ad assicurarsi nell'estate 2016 le prestazioni del gioiello belga per ben 39 milioni. Acquistare i galloni da titolare, a discapito di gente del calibro di Diego Costa prima e Morata poi, è però impresa ardua, nonostante Michy si renda sempre utile quando chiamato in causa, segnando anche il gol decisivo contro il West Bromwich che certifica la vittoria della Premier da parte dei blues l'anno scorso. Durante lo scorso gennaio, lo scarso minutaggio lo spinge ad emigrare lontano da Londra .



DORTMUND TRAMPOLINO MONDIALE - Il 31 gennaio, l'ultimo giorno di mercato invernale, il ventiquattrenne approda ai gialloneri di Stoger per trovare più spazio e non perdere il treno per Russia 2018. Sulle sue spalle il compito, tutt'altro che facile, di non far rimpiangere Pierre-Emerick Aubameyang. Missione fin qui compiuta oltre le più rosee aspettative e Signal Iduna Park già conquistato a suon di magie e gol dopo sole tre partite. Certamente è ancora presto per dare giudizi eccessivamente positivi, ma intanto Roberto Martinez - ct del Belgio - prende appunti. Se il buongiorno si vede dal mattino...