Antonio Conte ha approfittato della vicinanza tra i quartieri del Chelsea e quello del Fulham per andare a vedere la gara di FA Cup Fulham-Tottenham. Dalla tribuna di Craven Cottage, insieme a Carlo Cudicini (foto Mirror), ha potuto osservare i suoi due giocatori in prestito in Championship, Tomas Kalas e Lucas Piazon, e dare un'occhiata anche ai rivali londinesi in Premier. Sull'agenda dell'allenatore italiano anche il mercato, con uno degli obiettivi estivi in campo per circa 40': il 16enne Ryan Sessegnon.