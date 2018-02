Prima il pesante ko con il Bournemouth, poi il crollo con il Watford. Le due sconfitte consecutive del Chelsea suonano come una sentenza per Antonio Conte, almeno secondo i bookmaker d’oltremanica: l’allenatore italiano è balzato in testa nelle scommesse sul prossimo esonero in Premier League, dove l’addio ai Blues è passato stamattina da 3,00 a 1,13. Difficile che Conte resista fino a fine stagione, possibilità a 3,25, così come si fa in salita la strada del Chelsea per il piazzamento Champions: i Blues fuori dalle prime quattro di campionato si giocano a 2,20.