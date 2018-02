Antonio Conte, tecnico del Chelsea, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Barcellona, valida per l'andata degli ottavi di Champions League: "Come si ferma Messi? Bella domanda, stiamo parlando del numero uno del mondo. Ha la capacità innata di risolvere le partite e di creare occasioni in ogni momento, anche quando non lo vedi. Significa che stiamo parlando di un giocatore fantastico. Ma non penso solo a Messi, anche Suarez è un giocatore pericoloso. Noi dovremo fermare tutto il Barcellona e saper soffrire molto senza palla. Loro sono chiaramente favoriti, noi dobbiamo essere entusiasti di affrontare una delle migliori squadre del mondo. Queste partite sono importanti per capire qual è il nostro livello in questa competizione. Loro stanno vivendo una stagione fantastica, sono in testa alla classifica e hanno le potenzialità per vincere tutto. Tutto ciò premesso, noi dobbiamo avere l’ambizione di giocare il nostro calcio anche il nostro calcio. Conosciamo le caratteristiche del Barcellona. A loro piace dominare il gioco, noi dobbiamo restare compatti e poi fare quel che sappiamo quando avremo il possesso".