Antonio Conte e il Chelsea. E' stato subito feeling con il pubblico e con gran parte dello spogliatoio (Diego Costa ne sa qualcosa), con la proprietà, invece, c'è sempre stata tensione. E le parole del manager dei Blues in conferenza stampa sottolineano i rapporti non ottimali con Abramovich: "Impossibile lavorare solamente con 11-13 calciatori, perché io devo aver la possibilità di ruotare. Pertanto è normale che ci sia tensione con la società, accade spesso in un club di alto livello. Anche in Italia con squadre come Juventus e Milan. Dobbiamo migliorare la rosa, stiamo lavorando sul mercato".