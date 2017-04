Antonio Conte all'Inter dopo Stefano Pioli? No, stando alle parole del manager del Chelsea in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bournemouth: "Non so perché la stampa italiana mi accosti ai nerazzurri. Ho lavorato in Italia, vorranno che torni lì... Sono felice di essere qui e ci rimarrò. Ho altri due anni di contratto con il Chelsea. Non mi piace sentire altre persone parlare per conto mio".



Infine due parole su Andrea Pirlo, il quale è stato accostato al suo staff per il prossimo anno: "Tutto ciò è molto strano. Andrea sta giocando e vuole continure a rimanere in campo".