Secondo il britannico Independent Antonionon si è ancora arreso per FernandoIl centravanti spagnolo, vecchio pupillo del tecnico italiano, già la scorsa estate è stato vicinissimo al, ma alla fine loha preferito incassare 15 milioni cedendolo alNonostante l’esborso non di poco conto,raramente si è affidato al navarro, che difatti ha totalizzato finora in campionato solo 213 minuti in 13 presenze (1 gol realizzato).Conche chiede a gran voce di essere ceduto, i Blues sono alla ricerca di un sostituto affidabile. Negli ultimi giorni il nome più caldo era quello di Andy, punta delche però ha pretese alte, forse troppo (20 milioni di sterline).Per Llorente Conte ha una mai nascosta predilezione, enfatizzata dall’ottima intesa che quest’ultimo aveva costruito, dentro e fuori dal campo, negli anni bianconeri conInoltre i due iberici potrebbero regalare un’importante alternativa tattica, in quanto sarebbero schierabili anche in coppia.Il Chelsea è pronto all’assalto, sarà questa la sessione di mercato giusta per il tanto atteso ricongiungimento?