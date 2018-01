Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ha fatto il punto sul mercato del Chelsea e in particolare sulle trattative che riguardano Edin Dzeko ed Emerson Palmieri: "Dzeko? Non mi piace parlare di altri giocatori. E' un calciatore della Roma e penso che continuerà ad esserlo. Emerson vicino? Sì. Il club ha deciso di prestare Kenedy e avevamo due opzioni: comprare un altro giocatore o andare avanti con un giovane. Devo essere sincero, non ricordo Emerson: ha giocato solo la scorsa stagione e io non ero in Italia e ha fatto bene con la Roma. Ha avuto un brutto infortunio ma sta recuperando. Non so se è pronto per giocare, ma parliamo di un giocatore di un'altra squadra al momento. Giroud? Io do la mia opinione al club e loro fanno il possibile sul mercato".