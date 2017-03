Il Chelsea sempre più innamorato di Antonio Conte. Il manager italiano ha conquistato i Blues, a suon di vittorie, gioco entusiasmante e con quelle sue esultanze che lo portano, spesso, a confondersi con i tifosi. Abramovich lo vuole blindare: contratto quinquennale, 15 milioni di euro a stagione e una clausola di rescissione da 50 milioni di euro.



E CONTE? - L'ex ct si trova bene a Londra, anche se sente la mancanza della famiglia rimasta in Italia. Piace, secondo Tuttosport, oltre che all'Inter, al Real Madrid e a Florentino Perez che, in caso di eliminazione dalla Champions, potrebbe puntare sull'ex Juve per sostituire Zidane. Per quello Abramovich pensa e preme sulla clausola e sul rinnovo. Nessun problema per Conte, che però vuole inserire un'altra postilla: 20 milioni di euro di buonuscita in caso di esonero. E il magnate russo ci pensa...