Antonio Conte, manager del Chelsea, parla dopo la sconfitta, a sorpresa, con il Crystal Palace: "Abbiamo giocato questa partita senza tre giocatori importanti e non è semplice. Abbiamo iniziato molto male ed è stata una giornata molto difficile. Ma dobbiamo anche capire la situazione e continuare a lavorare, trovare soluzioni nonostante gli infortuni. Sono grandi perdite per noi ma possiamo solo accettare la situazione e poi fare del nostro meglio. Alla fine della stagione vedremo cosa sarà successo, ma stiamo cercando di costruire qualcosa di importante per il futuro. L'unica soluzione che conosco in questa circostanza è lavorare e lavorare, lavorare e lavorare".