Antonio Conte, manager del Chelsea, parla del suo futuro in conferenza stampa: "Da inizio stagione tutti parlano del mio futuro, ma la risposta è sempre la stessa: ho un contratto e lavoro ogni giorno con serietà. Nazionale? Mancini favorito è una voce, lui e Ancelotti sono esperti. Vedremo".



ANCORA SUGLI OBIETTIVI - "Ora il nostro obiettivo è finire nel migliore dei modi. La situazione non è nelle nostre mani e dobbiamo iniziare con tre punti contro il Liverpool, poi vedremo cosa accadrà. Abbiamo una finale di FA Cup e vogliamo dare soddisfazione ai nostri tifosi. Non so se è il momento giusto per affrontare il Liverpool, ma dobbiamo provare a giocare una buona partita e mantenere viva la speranza di andare in Champions League. Siamo pronti".