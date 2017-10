Antonio Conte perde la pazienza con i giornalisti inglesi. L'allenatore del Chelsea ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo del Bournemouth: "Tutte queste voci sono una mancanza di rispetto. Posso capire quando scrivete del mio possibile esonero, ma coinvolgere altra gente in questo modo è scorretto. Non è bello quando una persona si trova quasi costretta a mandarmi un messaggio per scrivermi 'Mi dispiace, non c'è niente di vero'. Perché lo fate? Se volete colpire me, colpitemi. Ma questo è scorretto e odio questo genere di situazioni. Se siete felici di scrivere queste cose e rendere i vostri giornali più interessanti, fatelo, ma non mettete in mezzo altre persone".



"Sono in contatto con Ancelotti, Carlo è un amico ma questo non significa nulla. Non leggo molto e non mi interessa di quello che la gente scrive su di me o sul mio futuro. Ho grande rispetto per Ancelotti, è stato il mio allenatore alla Juventus. So che in passato è successo lo stesso con altri allenatori, queste storie cercano solo di creare dei problemi fra me e i giocatori".

"Kanté recupera per la Roma? Dobbiamo provare a superare questo periodo, stiamo affrontando molti problemi ma stiamo andando bene e abbiamo i punti che ci meritiano".