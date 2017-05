Amato alla follia dal suoi tifosi al Chelsea, Antonio Conte ha nuovamente conquistato tutti dopo la vittoria contro l'Everton. A fine gara, preso dall'enfasi di un 2-0 fondamentale per garantirsi la corsa alla Premier, Conte è corso immediatamente dal portiere Thibaut Courtois saltandogli sulle spalle e poi urlandogli: "Clean sheet! Vaffa...", un insulto amichevole in italiano per festeggiare lo zero alla voce gol subiti dal numero uno belga. E il Chelsea impazzisce per Conte...