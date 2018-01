Nuovo capitolo nella battaglia mediatica tra Antonio Conte e José Mourinho. Dopo lo 0-0 tra il suo Chelsea e il Leicester, l'allenatore pugliese ha commentato le parole di ieri dello Special One: "Per me questa storia è finita, l'ho già detto e non cambio idea. Disprezzo? Non so se con quelle parole si riferisse a me, ma comunque non mi preoccupo di lui, dormo bene lo stesso".