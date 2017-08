Antonio Conte ha parlato a margine della partita vinta dal Chelsea contro il Tottenham: ''Oggi abbiamo fatto una prestazione di grande spirito in un momento non semplice per noi tra infortuni e squalifiche. Ho dovuto forzare la mano sul modulo e cambiare contro una squadra forte come il Tottenham, e per questo ho solo elogi per i miei. Se siamo riusciti a espugnare il loro campo, significa che abbiamo cuore e carattere. Il vero Chelsea? Non so se sia questo, noi stiamo dando il 150 per cento così come fatto l'anno scorso in una situazione di grande emergenza. I gufi? Sono abituato, spesso in tanti sperano che ci sia qualche disgrazia; io vado avanti dando tutto, ben sapendo che sarà più difficile rispetto l'anno scorso. Lotteremo perché siamo i campioni in carica e pur non avendo i favori del pronostico cercheremo di dare fastidio. Mercato? Sinceramente non mi aspetto niente, sono concentrato sul lavoro quotidiano per migliorare i ragazzi: oggi per esempio hanno giocato i nuovi, nonostante non siano al 100 per cento. L'importante è pensare ad abbassare la testa e pedalare, poi se ne arriva uno, cinque o nessuno, noi dobbiamo continuare pensare a fare il nostro dovere''.