Antonio Conte sta valutando diversi nomi per il mercato di gennaio; il tecnico del Chelsea, che avrà a disposizione un budget considerevole grazie alla cessione di Oscar in Cina, oltre ad un centrocampista di sostanza e qualità come Vidal o Nainggolan, vorrebbe portare anche un esterno a Stamford Bridge. Il nome nuovo, rilanciato dal Sun, è quello di Antonio del West Ham, che in stagione ha messo a segno 8 gol in 19 presenze di Premier. L'inglese potrebbe essere un'ottima alternativa sia a Pedro che a Moses sulla fascia destra e piace a Conte proprio per la sua duttilità .