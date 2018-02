L'allenatore del Chelsea, Antonio Conte ha dichiarato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 contro il WBA: "Devo ringraziare i tifosi che mi hanno mostrato grande supporto, nonostante leggano speculazioni e rumours su di me. Significa che capiscono la mia passione, la mia voglia di difendere questi colori, questa maglia, questo simbolo. Dovrò vivere con questa pressione fino al termine della stagione, ma non voglio che questa pressione ricada sulle spalle dei miei giocatori".