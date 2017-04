Il tecnico del Chelsea, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di SkySport nel post partita, vinta contro il Southampton per 4-1.



"Abbiamo affrontato una squadra che aveva la testa libera e fresca, che veniva da 10 giorni di riposo, al contrario nostro. Il Southampton è una squadra molto forte e di talento, difficile da affrontare. È stato un grande sforzo per noi portare a casa il risultato dopo aver affrontato pochi giorni fa il Tottenham, ora mancano 5 partite, dobbiamo tenere la testa bassa e pedalare per raggiungere il nostro obiettivo".



"Siamo in finale di FA Cup e lottiamo per il titolo, questo da grande entusiasmo, e dimostra che stiamo facendo qualcosa di straordinario, soprattutto se si pensa da dove eravamo partiti. Premier la più grande impresa da allenatore? Sicuramente per me vincere la Premier sarebbe un risultato importante, perché questo era il primo anno in un campionato estero, con una lingua diversa e in un ambiente sconosciuto. Il passato però non si cancella, e non dimentico le imprese compiute con la Juventus che arrivava da due settimi posti, e che ora si trova dove merita di stare.