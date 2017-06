In Inghilterra continuano a parlare della situazione di Antonio Conte. L'sms di addio mandato dall'allenatore italiano a Diego Costa, non è piaciuto al Chelsea che potrebbe dunque pensare ad un clamoroso cambio di allenatore. Secondo quanto riporta il The Independent infatti il proprietario dei Blues, Roman Abramovich starebbe pensando a Luis Enrique per sostituirlo.