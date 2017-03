Le insistenti voci di mercato sul futuro di Antonio Conte non stanno mettendo in dubbio la sua permanenza sulla panchina del Chelsea. A fine anno l'allenatore italiano incontrerà il patron Roman Abramovich per fare il punto sulle garanzie economiche in vista del prossimo mercato e se non ci saranno intoppi le parti proseguiranno senza problemi il percorso intrapreso in questa stagione. L'Inter è una tentazione forte, ma anche un altro anno, in Champions League con i Blues non è sottovalutato nella mente dell'ex ct.