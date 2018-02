Il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Premier League contro il West Bromwich Albion: "Perché ho dato riposo ai miei giocatori? Era l'unico momento della stagione disponibile per dare un po' di tempo libero ai miei giocatori. Mantenere la condizione giocando ogni tre giorni è sempre difficile, soprattutto se si avanza in tutte le competizioni come abbiamo fatto noi. La gara col Watford (persa 4-1) è stata veramente brutta per noi, ma può succedere. L'importante è che accada una volta sola. Ora cerchiamo i tre punti cancellare l'ultimo ko, non sarò facile perché - come sapete - in questa situazione la fiducia non è molta, ma dobbiamo creder nel nostro lavoro e avere fiducia nella nostra idea di calcio. Morata? E' out per infortunio, ma non so ancora quando potrà tornare e questo mi preoccupa un po' visto che è molto importante per noi. Può debuttare Giroud, ma anche Pedro è recuperato".