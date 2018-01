In conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Antonio Conte è intervenuto sulle voci riguardanti il suo futuro al club: “Questo è un qualcosa che non voglio discutere con voi. Non è cambiato nulla riguardo al mio futuro. Sono felice di lavorare con i miei giocatori e per questo club. Morata e Courtois sono out. Non so quanto siano vicini al ritorno. Il mercato? Come ho già detto e come sto ripetendo ogni tre giorni, sono felice di continuare a lavorare con questi calciatori e sarò felicissimo se ce ne saranno di nuovi”.