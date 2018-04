Antonio Conte si allontana sempre di più dal Chelsea. Come riportato dal Daily Mail il tecnico italiano, parlando in conferenza stampa alla vigilia del big match di oggi con il Tottenham, ha per la prima volta ammesso di non sapere quale sarà il suo futuro in Inghilterra. Queste le sue dichiarazioni: "Il mio futuro dipende dalla Champions? Non lo so, ad essere onesto non lo so. Ma non è un mio problema, è un problema per il club, non per me. Nel nostro lavoro non c'è niente di certo, puoi avere un contratto ma non sapere cosa accadrà dopo un giorno o un anno. Tutto dipende dai risultati".