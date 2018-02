Dopo il rovescio sul campo del Watford per 4-1, il tecnico del Chelsea Antonio Conte è a serio rischio esonero. Nella conferenza stampa post gara, alle domande sul suo possibile futuro, ha risposto così: "Non sono preoccupato per il mio ruolo. Lavoro ogni giorno e do il 120%. Se questo è sufficiente, tutto a posto. In caso contrario, il club può prendere una decisione diversa. Ma io non sono preoccupato".