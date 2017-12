Antonio Conte e la dirigenza del Chelsea nuovamente ai ferri corti. Il motivo? Secondo il Mirror, è colpa del mercato: il manager dei Blues ha fatto pressioni sugli uomini mercato del club londinese per avere rinforzi di qualità nel mercato invernale, ma questi sono restii ad ascoltarlo. In particolar modo, l'ex tecnico della Juventus vuole un rinforzo in attacco, perché quando manca Alvaro Morata il Chelsea fa fatica in zona gol.