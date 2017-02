Antonio Conte ha messo nel mirino Aleix Vidal. Il terzino del Barcellona si è infortunato qualche settimana fa, proprio durante il periodo di risalita. Fino a quel momento, infatti, non aveva convinto la dirigenza blaugrana, e quindi a fine anno è destinato a lasciare il Barça. Come riporta As, il Chelsea è molto interessato al giocatore e vorrebbe prenderlo durante il prossimo mercato per sostituire Ivanovic: sia il club che Vidal sono pronti ad ascoltare e valutare le offerte.