Antonio Conte, allenatore del Chelsea, è preoccupato per i continui infortuni che i suoi calciatori stanno subendo. In modo particolare, il tecnico italiano, si lamenta del fatto che non abbia delle buone alternative come ricambi nel reparto avanzato. Con Morata fuori l'unica alternativa è Michy Batshuayi. L'attaccante belga,da quanto riporta il Telegraph, nonostante abbia segnato 5 gol in nove presenze in stagione non rientra nei piani di Conte. Per questo motivo i Blues prenderanno un alternativa a gennaio.