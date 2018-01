Le dichiarazioni di Antonio Conte, nelle ore che precedono la semifinale di Carabao Cup tra Arsenal e Chelsea, aprono a immediati movimenti di mercato per i Blues. "Batshuayi può andar via in prestito se arriva un altro attaccante - le parole dell'ex ct azzurro riportate da The Sun -, penso che Michy voglia avere l'opportunità di giocare con regolarità, penso sia giusto. Per un giocatore che esce, uno entra"