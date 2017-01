John Terry è tornato titolare dopo quasi tre mesi in FA Cup, rimediando un rosso nella vittoria del Chelsea contro il Peterborough. Antonio Conte sul futuro del difensore inglese ha detto: "Ora siamo nel mese di gennaio. Innanzitutto, tali decisioni devono essere prese con il club, non da solo. Sono contento per John, perché lui mi ha mostrato grande impegno quando gli ho chiesto di giocare e anche quando non lo gioca. Mi sta aiutando molto nello spogliatoio. Sta dimostrando di essere un buon giocatore e, soprattutto, un grande uomo".