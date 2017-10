Alla vigilia della sfida di Champions League del suo Chelsea contro la Roma, Antonio Conte ha parlato a "Giochiamo in un girone durissimo, pensiamo solo alla Roma e non alla prossima gara di campionato contro il Manchester United. L'andata è stata emozionante, domani sarà dura e servirà dare tutto. Moses non ci sarà, Drinkwater è disponibile, mentre per Kanté vedrò domani. Parlerò con N'Golo e vedremo se riuscirà scendere in campo all'Olimpico".