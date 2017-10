Dalle pagine dell'Evening Standard, il difensore classe '89 del Chelsea Cesar Azpilicueta ha parlato del difficile momento attraversato dalla squadra: "Non è un periodo facile, non vinciamo da tre partite e il clima nello spogliatoio non è dei migliori". Una confessione che si aggiunge all'insoddisfazione crescente della dirigenza per l'operato di Antonio Conte, reduce dalla brutta prova in Champions League con la Roma e già a 9 punti dalla vetta della classifica in Premier League.