Nonostante i rumors su un possibile addio anticipato (tramite esonero) da parte del Chelsea, Antonio Conte ha voluto rassicurare almeno per ora i tifosi del club inglese. Parlando in conferenza stampa ha infatti ribadito la sua volontà di restare alla guida dei Blues: "Continui a lavorare con un manager o un allenatore non a causa di ciò che ottiene in una stagione, ma perché ti fidi di lui. Allora costruisci qualcosa con lui. Ma ciò non significa che devi vincere qualcosa, perché non è semplice. Specialmente in Inghilterra, non è semplice. Nella mia visione, puoi vincere ma, allo stesso tempo, il club potrebbe non essere felice di stare con te, per questo è giusto mandare via l'allenatore".