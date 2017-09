Antonio Conte, allenatore del Chelsea, ha parlato dopo il pareggio a reti bianche contro l'Arsenal: "La nostra performance è stata buona, entrambe le squadre hanno provato a vincere e alla fine è venuto fuori un buon pareggio. Abbiamo cominciato meglio noi, ma poi abbiamo sofferto qualcosa contro una squadra davvero forte. David Luiz espulso? Non mi piace commentare le decisioni arbitrali, ma è importante notare cosa è successo prima del tackle di Luiz. I 5 rossi in otto partite? E' strano, da parte nostra sappiamo che dobbiamo migliorare in ogni situazione. Sono contento della prestazione di Morata, ha legato bene il gioco. Hazard ha fatto molto bene, mercoledì avremo la possibilità di farlo giocare per fargli completare il percorso di recupero".