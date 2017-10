Antonio Conte, allenatore del Chelsea, parla a Premium Sport prima della partita di Champions League con la Roma: "L'ultima partita all'Olimpico finì 1-0 allo scadere (Roma-Juve 0-1, Osvaldo)? Mi ricordo l’ultima partita con la nazionale, giocare all’Olimpico è una grande gioia, c’è un grande pubblico. Per me è sempre un piacere. Mi affido ai titolari? In questo momento Kanté non sta bene. Dopo un infortunio importante, rischiare una ricaduta sarebbe da stupidi. Per me è giusto ascoltare il calciatore, tornerà a giocare solo quando sarà al 100%. Cosa temo della Roma? La Roma è una buonissima squadra, ha degli elementi davvero ottimi. Alcuni li conosco bene per via della nazionale, conosco il loro valore. Dovremmo fare grande attenzione. Chiudere il discorso qualificazione stasera? Noi pensiamo di cercare a fare una buona gara, poi vedremo il risultato finale".