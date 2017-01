Otto punti di vantaggio sull’Arsenal, unica inseguitrice a non perdere colpi nell’ultima giornata di Premier. Il Chelsea festeggia la vittoria contro l’Hull con un ulteriore passo avanti verso il titolo: con il Tottenham a -9,il Liverpool a dieci punti di distanza e il nuovo flop del Manchester City, Conte e i suoi volano nelle scommesse sul trionfo a fine stagione, dove sono offerti a 1,35 su Snai. Progressi enormi in poco più di un mese e mezzo, visto che a inizio dicembre la quota era a 1,75. Sul tabellone attuale, invece, sono lontanissimi Arsenal e Tottenham, entrambi a 9,00, per i Reds si sale a 14,00 e per i Citizens addirittura a 22,00.