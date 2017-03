Antonio Conte vorrebbe portare al Chelsea due giocatori che militano nel Monaco. Si tratta di Djibril Sidibe e Thomas Lemar, 24 anni il primo, 21 il secondo. Dopo la bella notizia, costituita dal prolungamento di contratto di Victor Moses, il tecnico ora vuole rafforzare la squadra, puntando ad una “linea verde” affidabile, e già pronta per il debutto il Premier. Per il Chelsea si prospetta un mercato estivo non facile e davvero movimentato. Dovrà infatti risolvere l’annosa questione dei 37 giocatori in prestito, unitamente a quelli già “in casa”. Alonso, ad esempio, non ha ricevuto da Conte la stessa fiducia data a Moses, e un suo addio in estate è altamente probabile.



I DUE TALENTI DEL MONACO - Il Chelsea cerca di porre le basi necessarie ad arrivare ai due talenti della Ligue 1, finiti nelle liste dei desideri anche di Juventus, Roma e Napoli. A dare la notizia è il “Telegraph”. Djibril Sidibé, è terzino destro del Monaco, è si sta rivelando molto maturo e di personalità anche in Champions. I Blues sono fortemente interessati a muoversi, prima che la valutazione della freccia francese (che già si aggira sui 25 milioni di euro) aumenti vertiginosamente. A conte piacerebbe anche il ventunenne Thomas Lemar, ala sinistra di prospettiva, il quale non lascerà il Principato di Monaco per offerte inferiori ai 30 milioni di euro.