Antonio Conte può dire addio al Chelsea a fine stagione. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport Abramovich ha già preso una decisione sul futuro dell'ex tecnico della Juventus che al termine della stagione verrà sollevato dal suo incarico. Al posto di Conte i Blues sognano Max Allegri che la Juve, però, non vuole liberare prima della scadenza del suo contratto nel 2020. Come riporta Sky Sport Conte vuol tornare in Italia e in questo momento le opzioni più plausibili sono la panchina dell'Italia e quella del Milan.anche se in questo momento nulla può essere dato per scontato soprattutto se Allegri decidesse che per lui è arrivato il momento di provare un'esperienza all'estero... ​