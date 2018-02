Due sconfitte consecutive in campionato per Chelsea e West Bromwich Albion, con le nuvole più nere che però si addensano sulla panchina di Antonio Conte: in vista del posticipo di Premier di lunedì sera, la riscossa dei Blues paga 1,35 sul tabellone di Snai, il pari alza la posta a 4,75, una vittoria esterna è un colpo anche in lavagna e pagherebbe 8,75 volte la posta. Tre Over consecutivi in campionato per i padroni di casa, un altro match con almeno tre reti è proposto a 1,70, mentre tra Goal e No Goal vince l’opzione con almeno una delle due squadra a secco, si gioca a 1,73. Per il Chelsea in vantaggio a fine primo tempo le giocate pagano 1,80.