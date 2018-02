Potrebbe essere Thibaut Courtois il prossimo portiere del Real Madrid. Intervistato dal belga Sport/Foot Magazine, il numero uno del Chelsea apre a questa possibilità: "La mia situazione personale è legata alla città di Madrid. I miei due figli vivono lì con la loro madre. Vedo mia figlia tutti i giorni su FaceTime e spesso mi dice che le manco, mio figlio è ancora troppo piccolo per parlare così. Appena ho l'opportunità provo a tornare in Spagna. Non è una situazione facile. Sì, il mio cuore è a Madrid: è logico e comprensibile. Il Real? Se mi vogliono devono parlare col Chelsea. Vedremo, ma non c'è nulla di fatto. Quel che è certo è che un giorno tornerò a Madrid: amo la Spagna, la città, ho passato tre anni meravigliosi lì ed è dove sono diventato adulto. L'Atletico era un gruppo di amici, uscivamo insieme e i miei compagni mi hanno insegnato una lingua che non conoscevo al mio arrivo. Quando sono andato via ho pianto. I miei primi giorni a Londra non sono stati semplici: l'Inghilterra era più fredda. Ora mi sento bene. Capisco i rumors visto che si parla di un nuovo portiere al Real, ma non ci presto attenzione: sono concentrato sul Chelsea. Se il Real fosse davvero interessato, la mia situazione perosnale potrebbe influenzare le cose. L'aspetto familiare non ha prezzo. Ma ripeto: al momento tratto il rinnovo con il Chelsea, ci siamo accordati per vederci a febbraio perché prima il club aveva problemi più urgenti. Non c'è fretta, vado in scadenza nel 2019. Se non ci sono problemi rinnovo, sono felice qui e vedo un club che vuole vincere. Il desiderio di rinnovare anche il contratto di Hazard mi rassicura. Quando parli del Barcellona per tutti è Lionel Messi. Quando parli del Real è Cristiano Ronaldo. Quando parli del Chelsea, per il 90% delle persone, è Eden Hazard. Contate quante volte fa la differenza...".