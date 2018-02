Il portiere del Chelsea Thibaut Courtois ha parlato al canale belga Play Sports, commentando la scelta di Conte di sostituire Hazard contro il Man United: "Non me lo spiego e non me lo aspettavo, ma è stata una decisione dell'allenatore ed è lui che deve spiegarla, non posso guardare nella sua testa. Di certo, giocatori come Hazard dovrebbero restare in campo 90 minuti, perché possono sempre darti qualcosa a livello offensivo."



Poi sulla difesa: "Dopo aver segnato allo United, abbiamo preso un gol in contropiede, esattamente come era successo martedì scorso in Champions League col Barcellona e nella ripresa abbiamo tenuto meno la palla, ma anche così non avremmo dovuto perdere questa partita. Se però sbagli le piccole cose nelle gare importanti, allora sì che perdi, ed è proprio quello che è accaduto".