Una cessione importante, di quelle che in Italia permetterebbero di mettere a posto i bilanci e operare contemporaneamente anche sul mercato. Il Chelsea ha chiuso la cessione del trequartista brasiliano Oscar allo Shanghai SIPG per la cifra monstre di 60 milioni di euro. Introiti fondamentali per la squadra allenata da Antonio Conte e che si vanno ad aggiungere al già ricco budget a disposizione sul mercato.



UN COLPO IN DIFESA - Già in estate l'allenatore italiano era stato chiaro nella richiesta di un centrale difensivo di altissimo livello alla proprietà Blues. Il sogno è sempre stato Leonardo Bonucci, ma il muro eretto dalla Juventus, arrivato fino al rinnovo da poco sottoscritto fino al 2021, ha frenato il sogno di mercato del grande ex. Conte negli ultimi giorni di mercato è stato costretto a virare sul brasiliano David Luiz, ma a gennaio, anche grazie ad una ritrovata potenza economica, investirà pesantemente per portare a Londra un rinforzo che cementi la corsa del Chelsea al titolo di Premier League.



OCCHI IN ITALIA - Un difensore forte, affidabile tatticamente e con grande capacità di recupero. E' questo l'identikit perfetto del futuro rinforzo chiesto da Conte che ha individuato 4 potenziali candidati nel campionato da lui più conosciuto e osservato: la Serie A. Il nome più caldo è sicuramente quello di Kostas Manolas, centrale greco della Roma. Il club giallorosso ha bisogno di fondi per fare mercato e reallizzare una plusvalenza importante con la cessione di Manolas aiuterebbe anche in ottica Fair Play Finanziario. L'alternativa maggiormente gradita da Conte resta quell'Alessio Romagnoli già corteggiato in estate e che sta crescendo nel Milan di Montella. Il mancato closing con Sino Europe Sport agevolerebbe la trattativa di fronte ad un'offerta monstre. Non vanno sottovalutati, infine, i profili di Kalidou Koulibaly e Stefan de Vrij, ma se da un lato l'impegno in Coppa D'Africa spaventa i Blues, dall'altro non convince appieno il rientro da un lungo infortunio. Quattro giocatori, quattro idee di mercato, Antonio Conte, finalmente, è pronto a spendere in Italia.