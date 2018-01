David Luiz e il Chelsea pronti a dirsi addio per la seconda volta. Conte ritiene tutt'altro che indispensabile il difensore brasiliano e per questo l'addio sembra essere davvero imminente. Dall'Inghilterra anche la Juve era stata accostata all'ex PSG, ma il Daily Express proietta in cima alla lista della ammiratrici l'Arsenal. Se la Vecchia Signora si limita a vigilare, i Gunners sono invece pronti a fare sul serio. Soprattutto dopo i no di Marotta per Rugani e Benatia.