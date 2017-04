Il difensore brasiliano del Chelsea. David Luiz, è stato Intervistato dal London Evening Standard alla vigilia della semifinale di FA Cup contro il Tottenham



"Io ammiro molto gli Spurs. Sono un team incredibile con un tecnico incredibile come Pochettino. Dal punto di vista fisico, rispetto a tutti gli altri stanno nettamente meglio, sono forse i più in forma in Premier. Sarà una gara molto difficile per noi".



Il Tottenham è altresì la primaria inseguitrice del Chelsea in Premier, avendo ridotto il distacco dai blues a soli 4 punti.