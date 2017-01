La crisi è rientrata ed è tornato il sereno tra Diego Costa e Antonio Conte: dopo la lite che aveva portato all'esclusione del bomber dalla trasferta con il Leicester, è stato lo stesso tecnico a confermare che Costa resterà in Blues e non cederà alle sirene cinesi. Oggi contro l'Hull è stata la centesima apparizione dell'attaccante con i Blues, festeggiata con un gol al 45' del primo tempo, che vale l'1-0 nel match poi vinto per 2-0 grazie al raddoppio di Cahill, e la conseguente esultanza polemica con il gesto delle mani esplicativo: "Voi parlate, io segno".



COSTA COME TRUMP - Un traguardo che i bookmaker d'oltremanica celebrano a modo loro, con fantasia e quel pizzico di irriverenza che spesso contraddistingue le loro scommesse: a quota 100, e non è un caso, c'era infatti la possibilità che Costa mostrasse a fine gara una maglietta con su scritto "Make Chelsea Great Again", riecheggiando lo slogan elettorale di Donald Trump. Intanto il Chelsea è sempre più primo, a più 8 sull'Arsenal; merito soprattutto delle 14 reti dello spagnolo, mai così decisivo, nonostante il carattere. Conte se lo tiene stretto, i Blues volano e la Cina si allontana.