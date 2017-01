La lite di venerdì scorso con Antonio Conte potrebbe segnare la rottura definitiva tra Diego Costa e il Chelsea. I bookmaker inglesi sono pessimisti dopo gli allenamenti saltati dal centravanti e l’esclusione dalla partita con il Leicester, e anche se Costa ha dato sui social network il sostegno alla squadra, all’orizzonte si profila un’altra bocciatura: i quotisti d’oltremanica danno a 1,50 la possibilità che l’attaccante non parta titolare per la sfida contro l’Hull di domenica prossima, mentre la “riconciliazione” è offerta a 2,50. Vista la situazione, in lavagna la strada che porta in Oriente si fa più concreta: nelle scommesse sul calciomercato di gennaio, il Chelsea è ancora la prima opzione per il giocatore (a 1,33), ma spunta anche il trasferimento in un club cinese, a quota 3,25.