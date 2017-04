Diego Costa si è raccontato in un'intervista a Thierry Henry per Sky Sports, rivelando di aver avuto diversi problemi fin qui nella sua permanenza al Chelsea: "Sembra che sul campo succedano delle cose e poi a essere punito sono sempre io. Non ha senso che appena tocchi qualcuno vieni squalificato per tre giornate. Queste sono le regole e vanno rispettate, ok, ma a inizio stagione queste cose mi stavano facendo lasciare il Chelsea. Volevo tornare all'Atletico Madrid, sentivo che qui non potevo giocare come volevo".