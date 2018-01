Secondo il Sun ilha messo gli occhi su Jean Michael, centrocampista delL’ivoriano, autentica rivelazione della scorsa stagione, dove ha contribuito a trascinare i transalpini in Europa, è seguito con interesse anche dale dal, che a giugno saluterà, lo vorrebbe da tempo.da poco ha accolto Rosse in estate ha ringiovanito il centrocampo con gli innesti di, ma non è del tutto soddisfatto. Vuole Seri, e lo vuole subito, in questa finestra di mercato invernale.Pep affila le lame (e i danari).