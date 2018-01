Sembrava un affare ben indirizzato verso la chiusura, ma il passaggio di Edin Dzeko dalla Roma al Chelsea si è complicato nelle ultime ore. Se tra le società è stata raggiunta l'intesa infatti, il nodo rimane l'accordo tra i Blues e l'attaccante bosniaco: il club londinese non ha ancora raggiunto la somma inizialmente prevista con Dzeko e, con il passare delle ore, si riducono i margini per concludere l'affare.



EMERSON - Discorso diverso per quanto riguarda Emerson Palmieri, il cui trasferimento in Premier potrebbe essere concluso in maniera slegata dall'affare Dzeko: per la Roma circa 26 milioni di euro bonus compresi, parti al lavoro per ultimare gli ultimi dettagli.