La trattativa prosegue, ma per i bookmaker l'affare è praticamente fatto. Edin Dzeko è a un passo dal Chelsea anche sulle lavagne d'oltremanica, dove la quota sul trasferimento ai Blues ha subìto un ribaltone rispetto alle previsioni della scorsa settimana. L'offerta per il bosniaco a Londra è crollata dal 7,00 di venerdì scorso all'1,53 di ieri sera, per poi arrivare all'1,36 di stamattina. Di contro, ovviamente, si allontana la Roma, passata da 1,08 a 3 volte la posta. Nel frattempo è caccia al sostituto di Dzeko, ma per ora i quotisti inglesi si muovono con cautela sulle alternative "inglesi": il più vicino ai giallorossi è Michy Batshuayi a 7,00, mentre per Daniel Sturridge la quota è a 13,00. Nel mirino torna anche Riyad Mahrez, ma per l'esterno algerino l'offerta arriva a 17,00.